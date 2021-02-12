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В Воронеже вновь отломали деталь памятника Вильгельму Столлю на улице Карла Маркса

До этого не устояла педаль велосипеда, теперь же сломался руль
Олег ИВАНОВ
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Двое неравнодушных горожан сберегли часть велосипеда и передали в управу Центрального района

Двое неравнодушных горожан сберегли часть велосипеда и передали в управу Центрального района

Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Утром 12 февраля у памятнику Вильгельму Столлю на улице Карла Маркса воронежцы заметили лежащую на земле металлическую деталь. Присмотревшись, они поняли, что это часть руля велосипеда памятника. То ли она отломилась каким-то образом случайно, во что трудно поверить. То ли ее кто-то отломал преднамеренно или нет - это остается пока неизвестно.

Как рассказали в пресс-службе мэрии, двое неравнодушных горожан сберегли часть велосипеда и передали в управу Центрального района. Сейчас она находится там.

- В дальнейшем деталь будет приварена на место и памятник вновь обретет целостность, - пообещали в мэрии. - Муниципалитет благодарит неравнодушных воронежцев, которые обратили внимание на случившееся и не прошли мимо, а приложили усилия, чтобы сохранить элемент.

Напомним, 24 мая на пешеходном бульваре по улице Карла Маркса появился памятник выдающемуся предпринимателю, общественному деятелю и меценату Вильгельму Столлю. Практически два месяца горожане активно «знакомились» и фотографировались с новой достопримечательностью. Но в итоге кто-то сломал педаль велосипеда. К счастью, тогда памятник удалось восстановить.

А в ноябре 2020 года на лице Вильгельма Столля появилась медицинская маска, видимо, так горожане решили защитить его от коронавируса.