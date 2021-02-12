Филармония отметит День влюбленных двумя концертами

14 февраля филармония приглашает воронежцев на два необычных концерта.

В дневной воскресной программе прозвучат любовные признания в стиле высокой классики. Концерт «Этот загадочный жанр» посвятили 420-летию оперы. На сцену выйдут артисты музыкально-литературного лектория, лауреаты международных и всероссийских конкурсов Ирина Бухонская, Яна Сафронова, Елена Старкова, Галина Леонова, Наталья Пастухова, Игорь Ходяков, Иван Чернышов. В их исполнении прозвучат арии из опер Глинки, Чайковского, Гречанинова, Моцарта, Гуно, Пуччини, Гершвина. За пультом Воронежского академического симфонического оркестра заслуженный артист РФ Юрий Андросов. Начало в 13.00.

А вечером зрителям покажут постановку в духе ток-шоу «Метаморфозы любви». В концерте участвуют Елена Старкова, Михаил Князев, Евгения Грибанова, Виктория Черникова, Артур Гурьев, Карина Броян, Максим Смирнов и ансамбль «Воронежские солисты». Начало в 18.00.