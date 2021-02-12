Зимнюю жизнь лесных обитателей Воронежского заповедника сняли на видео

Один из обитателей Фото: принтскрин видео.

Представители Воронежского государственного заповедника 12 февраля опубликовали в социальных сетях видео сотрудника Александра Мишина, на котором отображена жизнь местных лесных обитателей зимой.

Автор собрал нарезку из интересных кадров: мимо бобровой хатки пробегают вначале два годовалых самца косули, у которых появились первые рожки, в другое время - лисица, а позже и лесная куница. С помощью этой «виделовушки» мы может проследить за повадками и движениями зверей.

Кстати на днях орнитолог Воронежского заповедника во второй раз повстречался с новым для этой территории видом – длиннохвостой неясытью. Впервые птицу, обычно обитающую в северных лесах, заметили здесь в 2020 году.