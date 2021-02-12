Силовики показали видео, как убийца ударил 13 раз ножом воронежскую учительницу

Скриншот видео СУ СК по Воронежской области

Следственное управление СКР по Воронежской области поделилось видео с проверки показаний на месте убийства учителя Натальи Тушинской. Обвиняемый нанес жертве не менее 13 ударов ножом – в шею и грудь. Женщина скончалась на месте.

На кадрах видно, как Артем С. держал нож, как ударял им. Сегодня, 12 февраля, суд отправил его в СИЗО до 2 апреля. Он обвиняется сразу в двух тяжких уголовных статьях – убийстве с разбоем и разбое с причинением тяжкого вреда. По одной из них ему грозит пожизненный тюремный срок.

Напомним, учительницу математики, 47-летнюю Наталью Тушинскую зверски зарезали около половины восьмого вечера 2 февраля. Трагедия произошла возле остановки «Гостиница Спутник» на Московском проспекте. Позже Артему С. было предъявлено обвинение и его объявили в федеральный розыск. Он успел скрыться из страны на родину в Украину. Там он и был задержан.

Сторона защиты на суде просила ему избрать более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией. Но обвинение было непреклонно. Суд отправил мужчину в СИЗО, поскольку он мог сбежать из страны.