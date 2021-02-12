Воронежские власти прокомментировали скандал с разрухой в Оробинском психоневрологическом интернате

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Ситуация в Оробинском психоневрологическом интернате находится под контролем социальной защиты Воронежской области. Ремонт запланирован на 2022 год. Так прокомментировали в правительстве региона скандальную ситуацию в учреждении, шокирующие факты разрухи в котором всплыли в СМИ. По словам местного санитара, в интернате облезлые стены, грязные душевые, забитые туалеты.

В таких условиях пациентам придется жить до 2022 года? Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил Росздравнадзору провести проверку содержания пациентов.

- Департаментом соцзащиты предпринимаются меры, направленные на улучшение условий проживания в стационаре, - сообщили в пресс-центре правительства Воронежской области.

И далее чиновники отрапортовали:

В 2018 году Оробинском ПНИ в рамках госпрограммы Воронежской области «Доступная среда» провели ремонт: в жилом корпусе №1 отремонтировали крыльцо, расширили дверные проемы, установили пандусы и провели другие работы, в жилом корпусе №2 также провели адаптацию входной группы. Был проведен текущий ремонт душевой и туалетной комнат с установкой оборудования для маломобильных групп населения.

В 2020 году построили газовую котельную. Заменили подземные трубы отопления, водопровода и проложили трубы горячего водоснабжения.

В интернате провели и наружный косметический ремонт: покраска, побелка, замена радиаторов и труб отопления, утепление стен и окон, ремонт системы водоподведения, сантехники. Проведен косметический ремонт в банном-прачечном комплексе.

- Учреждение включено в перечень приоритетных объектов, подлежащих капремонту в рамках областной адресной программы. Разработка проектно-сметной документации запланирована на 2021 год, а сам капремонт зданий - на 2022 год, - сообщили в региональном правительстве. - Ситуация в Оробинском ПНИ находится под контролем социальной защиты Воронежской области.