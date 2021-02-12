Росздравнадзор проверит факты разрухи и организацию медпомощи в Оробинском психоневрологическом интернате Воронежской области

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Росздравнадзор проверит нелицеприятную ситуацию с содержанием пациентов в Оробинском психоневрологическом интернате Воронежской области.

- По поручению министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко Территориальный орган Росздравнадзора по Воронежской области проверит организацию оказания медицинской помощи пациентам в Оробинском психоневрологическом интернате, - сообщили 12 февраля в ведомстве. Поводом к организации надзорных мероприятий послужила попавшая в СМИ видеозапись антисанитарного состояния помещений медучреждения. Шокирующий ролик снял местный санитар: на записи видна тотальная разруха в интернате - ободранные, в плесени стены душевой, забитые фекалиями туалеты, ржавые решетки... В ближайшее время мы опубликуем комментарий областного правительство по ситуации в учреждении.