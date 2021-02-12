Стало известно, когда полетят самолеты из Воронежа в Крым

Самолеты в Крым и обратно станут летать сначала два, а потом три раза в неделю. Фото: Константин ИВШИН

Воздушные перелеты из Воронежа в столицу Крыма Симферополь в 2021 году стартуют с 24 апреля. Они продлятся до конца октября. Об этом сообщили в воронежском аэропорту. Рейсы будет выполнять авиакомпания Nordwind Airlines. Летать в Симферополь и обратно будут самолеты Boeing 737-800. Их вместимость - 189 пассажирских кресел.

На сайте Nordwind Airlines сообщают, что в апреле и мае вылеты из Воронежа в Симферополь и обратно запланированы два раза в неделю – по вторникам и субботам. А вот с июля добавится третий рейс - в четверг.

Из Симферополя самолеты будут летать по вторникам и четвергам в 15.30, а из Воронежа те же дни – в 18.30. По субботам из главного города Крыма лайнеры будут отправляться в столицу Черноземья в 18.50, а обратно - в 21.50.

Полет из Симферополя в Воронеж займет 1 час 50 минут. Воздушный путь из столицы Черноземья в Крым будет длиться чуть больше - 2 часа.

Билеты можно купить или зарезервировать на сайте авиакомпании. Цена зависит от выбранной даты – чем ближе к пляжному сезону, тем она будет выше.

Кстати, в Крыму с 1 марта собираются снимать часть ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.