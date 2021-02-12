В Воронежской области 22-летнего парня могут посадить на 15 лет за сбыт наркотиков

В Россоши задержали махрового наркосбытчика. 22-летний парень в 2020 году неоднократно привлекался за хранение наркотиков, он занимался сбытом марихуаны на территории Россошанского района, на полученные деньги приобретал синтетические наркотики для личного употребления. Летом прошлого года его поймали при сбыте 21,94 граммов марихуаны потребителю в торговом центре Россоши.

Мужчина в течение полугода проходил реабилитацию в клинике. По возвращению из нее в январе текущего года у него дома обнаружили и около 10 граммов запрещенных веществ. На него завели сразу несколько дел за незаконный оборот наркотиков, ему грозит до 15 лет заключения.