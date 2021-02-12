Перед резким похолоданием в Воронеже комбинаты благоустройства должны обработать как можно больше улиц

Нужно очень четко и слаженно сработать Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Мэр Вадим Кстенин обратился к воронежцам с просьбой ближайшей ночью и утром 13 февраля воздержаться от необязательных поездок и какое-то время не выходить на улицу без острой необходимости. И в любом случае нужно быть крайне внимательными.

Дело не только в том, что в городе продолжается борьба опасными последствиями ледяного дождя. Как мы сообщали ранее, управы и комбинаты будут работать все это время в круглосуточном режиме. Следующим испытанием, с которым коммунальщикам придется справляться - это резкое похолодание, которое прогнозируется как раз на ночь субботы.

Важно сделать так, чтобы соль не смыло водой и она успела отработать на поверхностях при начале мороза. Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

- Нам нужно будет очень четко и слаженно сработать, чтобы вовремя внести пескосмесь перед резким похолоданием. Так, чтобы соль не смыло водой и она успела отработать на поверхностях при начале мороза. В таких условиях накрыть всю уборочную площадь в городе будет очень тяжело, но мы постараемся сделать максимум возможного, - отметил Вадим Кстенин.

Потепление 12 февраля вызвало интенсивное таяние снега. Комбинаты благоустройства заранее начали расчищать решетки ливнеприемников, чтобы ускорить отвод воды. К сожалению, не везде есть сети ливневой канализации, и не везде рельеф позволяет воде быстро уходить. В местах традиционных подтоплений сейчас работает спецтехника «Городской дорожной службы». Важно завершить работу до резкого похолодания.

Комбинаты благоустройства заранее начали расчищать решетки ливнеприемников Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Также чтобы не мешать уборке снега, автомобилистов просят отказаться вечером 12 февраля от парковки в правых полосах магистральных дорог. Иначе с приходом более низких температур с этой проблемой будет очень непросто справиться.

Кроме того, руководитель управления ЖКХ Дмитрий Соломаха доложил мэру, что в соответствии с поручением губернатора Александра Гусева профильные структурные подразделения подготовили перечни дополнительных сил и технических средств. Их могут задействовать в случае аварийных ситуаций на сетях теплоснабжения на следующей неделе.