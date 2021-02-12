В Воронеже мужчина случайно узнал, что стал отцом, и теперь ищет свою бывшую любовь и ребенка

Мужчина готов расстаться с 500 долларами, лишь бы узнать, где его бывшая девушка, и родила ли она ребенка. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В паблике «Типичный Воронеж» анонимный пользователь рассказал свою историю в духе «мыльных опер».

По его словам, в 2008 – 2011 годах он встречался с девушкой, которой на момент разрыва отношений было 23 года. Познакомились они в торговом центре «Аксиома», и, как говорит мужчина, какое-то время «покутили». Жила девушка в доме № 144 на улице Беговой. И звали ее вроде бы Наташа. Даже имени этот ловелас точно не помнит.

Мужчина уверяет, что в 2020 году он случайно узнал у знакомого, что девушка от него забеременела. Теперь он хочет загладить вину и выполнить отцовский долг (если, конечно, с ребенком все нормально, и бывшая пассия не сделала аборт). Из примет девушки помнит только, что она была невысокая худенькая брюнетка. И с ее слов знает, что отец у нее был водителем маршрутки.

Тому, кто найдет женщину и ребенка по таким скудным приметам, мужчина обещает вознаграждение в 500 долларов. Помнится, Шерлок Холмс любил такие странные дела. Найдется ли в Воронеже достойный преемник великого сыщика?