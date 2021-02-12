В Воронеже директоры двух фирм-подрядчиков похитили 65 млн рублей при установке лифтов

Центральный райсуд Воронежа отправил в колонию общего режима двух 44-летних мужчин за мошенничество в особо крупном размере. Руководители двух фирм-подрядчиков похитили 65 млн заказчика.

С ноября 2013 года по февраль 2014 года Они заключили ряд договоров со СМУ на поставку и монтаж лифтового оборудования. Заказчик перевел 142 млн рублей. Но фирмы выполнили только часть договора, похитив не менее 65 млн рублей.

Суд дал одному из подельников два года лишения свободы, а другому - три года в колонии общего режима.

Кроме того, СМУ предъявило осужденным иск о возмещении причиненного ущерба.