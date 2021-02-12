В Воронежском заповеднике во второй раз заметили длиннохвостую неясыть

Фото Петра Венгерова, сайт Воронежского заповедника

На днях орнитолог Воронежского заповедника во второй раз повстречался с новым для этой территории видом – длиннохвостой неясытью. Впервые птицу, обычно обитающую в северных лесах, заметили здесь в 2020 году.

- Сначала длиннохвостая неясыть встречалась в Воронежской области только зимой в восточных районах, а в прошлом году её наблюдали в Воронежском заповеднике и в конце лета, - рассказал Петр Венгеров, доктор биологических наук, главный научный сотрудник заповедника.

В этот раз ночная птица вышла на охоту днем: из-за недостатка пищи ей пришлось выглядывать на снегу мелких грызунов. А совсем скоро у длиннохвостых неясытей начнётся брачный период.

СПРАВКА «КП»

Длиннохвостая неясыть похожа на обыкновенную неясытью, но примерно в полтора раза крупнее. Отличается ещё более длинным хвостом и отсутствием поперечных ответвлений у продольных тёмных пестрин на груди и брюхе. Вес тела 440 1300 г, длина 60 68 см, размах крыльев 114–134 см. «Ушки» из удлиненных перьев отсутствуют. Глаза тёмные, клюв светлый с желтоватым или зеленоватым оттенком. Самки заметно крупнее самцов. Обитает в спелых лиственных и смешанных лесах. Брачные крики слышны с середины февраля. Гнездится в старых постройках дневных хищных птиц, дуплах деревьев, при их недостатке – на земле. Питаются в основном мышевидными грызунами, ловят также птиц, как мелких, так и до вороны величиной. Охотятся в сумерках, но могут быть активными и днём.