На одной из главных улиц Воронежа грузовик повалил светофор

Когда светофор вернут на место, пока непонятно. Фото: "Типичный Воронеж".

В паблике «Типичный Воронеж» разместили фото упавшего дорожного знака и светофора. Рухнули они на одной из самых оживленных магистралей города возле Площади Заставы.

В региональном управлении ГИБДД объяснили, что в этом месте случилось ДТП, в которое попал грузовик. Авария произошла в ночь на пятницу, 12 февраля.

- Около 4.40 35-летний водитель «КамАЗа», житель Воронежа, по невыясненным пока причинам допустил наезд на дорожный знак «Парковка запрещена» и светофор, - сообщили в ГИБДД.

В ОГУ СМЭУ (специализированном монтажно-эксплуатационном управлении), где занимаются обслуживанием светофоров, эту информацию от нас услышали первыми. И пообещали разобраться с последствиями ДТП.