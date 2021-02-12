Мэр Воронежа Вадим Кстенин распорядился усилить контроль за расчисткой наледи во дворах

Резкое похолодание, которое также ожидается к концу дня, может осложнить и без то не простую ситуацию на дорогах и тротуарах Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

12 февраля районные управы Воронежа используют все имеющиеся ресурсы для расчистки городских тротуаров от последствий ледяного дождя. Необходимо обезопасить места самого интенсивного трафика. Такое распоряжение дал мэр Вадим Кстенин во время оперативного совещания в режиме видеоконференцсвязи с руководителями районных управ.

Совещание прошло в режиме видеоконференцсвязи Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Во дворах, за которые отвечают управляющие компании, также должна быть произведена обработка пешеходных дорожек. Выполнять эту работу необходимо без перерывов, пока проблема не будет устранена. Организованы выездные проверки.

Коммунальные отделы районных управ вместе со специалистами управления ЖКХ должны отработать эту проблему вместе с управляющими компаниями.

- Контроль должен быть постоянным и жестким, привлекайте ГЖИ по Воронежской области, инициируйте штрафные санкции в случае, если кто-то будет игнорировать свои обязанности, - поручил градоначальник руководителям управ районов.

Резкое похолодание, которое также ожидается к концу дня, может осложнить и без то не простую ситуацию на дорогах и тротуарах. Поэтому параллельно с расчисткой начнется обработка главных магистралей и наиболее сложных участков.

Особое внимание уделяется местам с наибольшим трафиком Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

- Магистральные дороги в основном удалось приблизить к нормативному состоянию, но остались проблемы. Нельзя допустить, чтобы при резком падении температуры все это замерзло, потом очистить будет еще сложнее. Все силы - на сметание и вывоз, мы не должны получить каток на дорогах, - распорядился мэр.

Из-за погодных условий ситуация в городе достаточно продолжительное время будет оставаться непростой, поэтому и водителям, и пешеходам нужно быть предельно внимательными и аккуратными.

В связи с ожидающимися на следующей неделе морозами губернатор Воронежской области Александр Гусев поручил сформировать дополнительные бригады специалистов и подготовить спецтехнику на случай аварийных ситуаций на коммунальных сетях. 12 февраля должна быть достигнута договоренность с организациями, у которых есть в наличии необходимая техника и рабочие. В конце дня Вадим Кстенин заслушает детальные отчеты руководителей районных управ о проделанной работе.