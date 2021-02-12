На трассе под Воронежем чуть не замерз водитель сломавшейся «Газели»

На днях на 597-м километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий» в Воронежской области заглохла «ГАЗель». Водитель перевозил запчасти для сельхозтехники из Волгограда в Тамбов и остановился, чтобы помочь другим автомобилистам, но потом не смог запустить двигатель своего автомобиля, возникла неисправность с электрикой. Мобильная связь на данном участке не принимала, у мужчины не оказалось с собой теплых зимних вещей, он выехал из Волгограда при плюсовой температуре.

Слава богу, неравнодушный коллега сообщил о проблеме дальнобойщика инспекторам ДПС.

Полицейские привлекли на помощь снегоуборочный КамАЗ, который отбуксировал сломавшуюся «Газель» на ближайшую заправку.