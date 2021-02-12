В Воронеже летом частично отремонтируют дом XIX века с триумфальной аркой

До конца августа 2021 года в «Доме Трушевских» отреставрируют крышу и отремонтирую инженерные системы. Здание №44 по улице Коммунаров - объект культурного наследия регионального значения. Так, первый владелец в угловой части дома «зашифровал» символ – триумфальную арку – в честь победы в Отечественной войне 1812 года.

Ранее мы рассказывали, что проект реставрации «Дома Трушевских» согласован. Он предусматривает работы по сохранению фасадов, крыши, кровли, оконных и дверных проемов, лестничных клеток и лестниц, крыльца, а также инженерных систем.

Первые работы, как сообщили в управлении по охране объектов культурного наследия Воронежской области, выполнит местная компания ООО «СТЕПС».

Напомним, данный объект культурного наследия был принят на государственную охрану еще в 1987 году.