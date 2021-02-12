В пандемийный 2020 год в перинатальном центре Воронежа родилось более 6 тыс малышей

Облздрав сообщил о рекордном количестве малышей, появившихся на свет за пандемийный 2020-й год в перинатальном центре Воронежа. Нагрузка на центр возросла из-за перепрофилирования коек роддома №3 для лечения пациентов с коронавирусом. В итоге в перинатальном центре родились 6 196 детей, это на 493 больше, чем в 2019 году. Из них 818 – недоношенных, а 74 рождены с массой тела менее килограмма.

- Высокотехнологическую медицинскую помощь в перинатальном центре получили 474 новорожденных. Совместная работа кардиохирургического и перинатального центров ВОКБ №1 позволила своевременно диагностировать пороки развития сердечно-сосудистой системы детей еще на этапе беременности, а после рождения провести необходимые операции, - отметили в департаменте здравоохранения Воронежской области.