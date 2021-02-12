В Воронежской области 45 спецмашин расчищают платные участки трассы после ледяного дождя

12 февраля в Воронежской области по всем фронтам идет борьба с последствиями ледяного дождя. Так, в региональном аэропорту на время пришлось закрыть взлетно-посадочную полосу для воздушных судов. Отменили автобусные рейсы из Воронежа.

Идет активная работа и по расчистке автомобильной дороги М-4 «Дон». Как рассказали «КП-Воронеж» в пресс-службе ГК«Автодор», именно эта компания занимается обслуживанием платных участков дороги в обход населенных пунктов, каких-либо затруднений в движении не отмечается. В нашем регионе работают 45 спецмашин. Они очищают дороги от шуги.

Для сравнения на участках М-4 «Дон», которые относятся к Московской области, задействовано 26 единиц техники. Похожее оснащение потребовалось для расчистки трассы М-4 «Дон» только от снега в Тульской области - 44 машины. В других регионах задействовано меньше спецтранспорта.

Также нам сообщили, что за состоянием трасс круглосуточно следят 1200 видеокамер и 150 метеостанций.

Помните, что на платных участках дорог работают экипажи аварийных комиссаров - они в любое время должны приходить на помощь автомобилистам. Связаться с ними можно по единому номеру *390.