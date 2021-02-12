Сайт интернет-магазина бытовой техники «Фенко» взломали

Мошенники добавили в адресной строке лишнюю букву z

Мошенники добавили в адресной строке лишнюю букву z: вместо адреса fenkovrn.ru получилось fenkovrnz.ru. Подробности рассказала руководитель юридического отдела компании «Фенко» Лилия Зубкова в четверг, 11 февраля.

О появлении фейкового сайта сотрудники магазина узнали от бдительных воронежцев, которые перед оплатой звонили, чтобы уточнить наличие товара. Как оказалось, аферисты добавили новые позиции, и люди стали спрашивать о товаре, которого нет на складе компании, но на ненастоящем сайте он был представлен. За день поступило около 15 таких обращений. Лилия Зубкова отметила, что стоимость многих товаров на липовом сайте почти в два раза ниже, видимо, чтобы привлечь как можно больше внимания. За оплату заказа онлайн мошенники предлагают хорошую скидку. В «Фенко» надеются, что на удочку ушлых аферистов никто не попался. Ведь при вводе данных карты на фейковом сайте можно не только потерять деньги, отданные за товар, но и лишиться вообще всех сбережений. Руководство компании уже написало заявление в полицию, а также обратилось в Роскомнадзор с просьбой заблокировать сайт-обманку