Воронежским театрам дали гранты на новые постановки

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На областные гранты на поддержку театрально-концертной деятельности в 2021 году воронежские культурные учреждения подали 11 заявок по двум номинациям: «Создание проекта в области сценического искусства» и «Развитие гастрольной деятельности». В итоге экспертный совет присудил четыре гранта по 1 млн рублей.

Воронежский театр оперы и балета получит средства на проведение второго фестиваля современной хореографии «RE:Форма танца».

Театр драмы имени Кольцова - на постановку спектакля «Ночь перед Рождеством» по повести Гоголя.

Камерному театру выделят средства на постановку спектакля «Ребенок» по книге Ю. Фоссе.

Воронежский концертный зал получит деньги на гастроли симфонического оркестра ВКЗ в концертном зале «Зарядье» в Москве.