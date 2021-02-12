Из-за гололеда отменили автобусные рейсы из Воронежа

Из-за обрушившегося на Воронеж ледяного дождя и последовавшего за ним гололеда автовокзалам Воронежа пришлось либо задержать, либо вовсе отменить междугородние рейсы. Об этом сообщили диспетчеры вокзалов.

Так, с центрального автовокзала невозможно было добраться в дальние населенные пункты. Пришлось задержать автобусы в почти 20 направлений. Среди них – Россошь, Петропавловка, Воробьевка, Анна, Бобров, Лиски, – пояснил диспетчер.

Также были задержаны рейсы в Курск, Белгород, Москву и Липецкую область.

Ранее временно закрыли аэропорт Воронежа из-за непогоды. Ограничения уже сняты, сообщили в воздушной гавани.