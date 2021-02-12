После ледяного дождя воронежский аэропорт открыли для воздушных судов

С 12:00 международный аэропорт Воронеж имени Петра I открыт. Напомним, ранее взлетно-посадочную полосу для воздушных судов пришлось закрыть. Виной тому - ледяной дождь. С раннего утра приему и выпуск самолетов были приостановлены.

- Из-за погоды произошла небольшая задержка вылетов в Воронеж. Но на данный момент ситуация постепенно нормализуется. Мы благодарим наших пассажиров за понимание и терпение, - сообщили в пресс-службе воронежского аэропорта.

Ранее мы писали, что рейс авиакомпании S7 из Москвы в Воронеж - отменен.

Рейс авиакомпании «Россия» из Воронежа в Москву, который был изначально намечен на 10:50 сдвинут на 14:50. Также немного сместилось время вылета борта авиакомпании «Победа» в Санкт-Петербург с 14:25 до 14.55.