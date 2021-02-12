Жительница Воронежа взяла два кредита на 580 тыс рублей под диктовку мошенников и перевела их аферистам вместе с личными средствами

Аферисты продолжают наживаться на воронежцах. За 11 февраля обманули дистанционно пятерых жителей региона - в общей сложности на 850 тысяч рублей.

Больше всех потеряла 60-летняя жительница Павловского района. Ей позвонил «сотрудник службы безопасности банка» и сообщил о зафиксированном случае несанкционированного доступа мошенников к ее банковскому счету. Якобы дважды пытались снять с ее счета 15 000 рублей. Для того чтобы сохранить вложения нужно срочно перевести все имеющиеся деньги на безопасный счет на время банковской проверки и выяснения всех обстоятельств. Затем с пенсионеркой связался «менеджер банка из технического отдела». С его слов мошенники получили онлайн доступ к ее счету и могут оформить на ее имя кредит. Чтобы обезопасить себя, женщине необходимо «исчерпать свой кредитный потенциал» - путем оформления на себя кредитов во всех возможных банках на максимальную сумму. И эти деньги также необходимо перевести на безопасные счета.

Женщина сходила в банк, обналичила все имеющиеся средства, в том числе со сберегательной книжки. И перевела их через банкомат по 15 000 рублей на десяток телефонных номеров, указанных мошенниками. В тот же день она оформила кредит на 400 тыс рублей, на следующий - на 180 тыс рублей в другом банке. Все кредитные средства тоже перевела неизвестным.