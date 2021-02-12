Под Воронежем рецидивист избил и ограбил прохожего

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ЧП произошло в пгт. Подгоренский на улице Горная возле одного из магазинов. Мужчина только что вышел оттуда с покупками, как к нему пристал случайный прохожий. Тот попросил денег на сигареты, а в результате избил и ограбил.

Злоумышленника через некоторое время задержали полицейские. Как рассказали в региональном главке 12 февраля, им оказался 36-летний местный житель, ранее уже несколько раз судимый за имущественные преступления. При этом он совсем недавно освободился из мест лишения свободы и пустился во все тяжкие.

Потерпевший рассказал, что решил дать просившему денег. Достал из кармана купюры – всего было около 4 тысяч рублей – и протянул ему 200 рублей. Злоумышленнику этого показалось мало. Он потребовал дать ему больше. Когда тот отказался, то рецидивист избил его, забрал деньги, пакеты с продуктами и скрылся.

Правоохранители вычислили предполагаемого преступника по приметам. Ранее он успел в открытую ограбить местный продуктовый магазин – вынес оттуда алкоголь. В данный момент злоумышленник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 и 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до семи лет лишения свободы.

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