В воронежском аэропорту еще на несколько часов продлили ограниченный режим работы

Пассажиры, видимо, все-таки приезжают в аэропорт в надежде улететь Фото: предоставлено международным аэропортом Воронеж.

Ограниченный режим работы воронежского аэропорта по метеоусловиям продлили до 12:00. Взлетно-посадочная полоса для воздушных судов по-прежнему закрыта. А это значит, что пока не разрешается ни прием самолетов, ни их отправка.

- На территории аэропорта продолжается ледяной дождь, сохраняется плохая видимость. Персонал производственных служб подключился к борьбе с гололедицей, - отметили в пресс-службе международного аэропорта Воронеж имени Петра I.

Так выглядит взлетно-посадочная полоса Фото: предоставлено международным аэропортом Воронеж.

Тем временем рейс авиакомпании «Россия» из Воронежа в Москву, который был изначально намечен на 10:50 уже сдвинут на 14:50. Хотя до этого были надежды, что он вылетит все-таки в 12:50.

Работы продолжаются Фото: предоставлено международным аэропортом Воронеж.

Ранее мы писали, что рейс авиакомпании S7 из Москвы в Воронеж - отменен.

Спасатели предупреждали воронежцев, что 11 февраля с 18:00 до 12 февраля 18:00 местами по Воронежской области ожидаются осадки в виде снега и дождя, гололед и порывы ветра 15-18 м/с.