Воронежцам сыграют военного Оффенбаха и героического Малера

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

12 и 13 февраля в воронежской филармонии выступит Сергей Словачевский. Прозвучит масштабная концептуальная программа из произведений, которые не принадлежат к числу самых исполняемых: Большой виолончельный концерт Жака Оффенбаха и Седьмая симфония Густава Малера.

Имя Оффенбаха у большинства любителей музыки ассоциируется с легкомысленным жанром оперетты. В этом нет ничего удивительного: наряду с легендарным «Орфеем в аду» композитор создал еще около сотни оперетт, которые ставились по всему миру. Вместе с тем, отец-основатель искрометной французской оперетты Жак Оффенбах всю жизнь мечтал сочинять «серьезные» произведения, был прекрасно образованным музыкантом и виолончелистом-виртуозом, выступал с такими выдающимися пианистами своего времени, как Антон Рубинштейн, Ференц Лист, Феликс Мендельсон. Свой виолончельный концерт Оффенбах написал в 1847 году. Созданный накануне «Весны народов» (отражавшей серию национально-освободительных революций, вспыхнувших в середине XIX века сразу в нескольких государствах Европы) он получил название «Военного концерта».

В Воронеже один из лучших российских виолончелистов Сергей Словачевский выступал уже не раз, а вот виолончельный концерт Оффенбаха сыграет здесь впервые.

Во второй части программы в исполнении Воронежского симфонического оркестра под управлением Игоря Вербицкого прозвучит Седьмая симфония Густава Малера - одно из наиболее оптимистичных полотен гениального австрийского композитора, созданное в 1905 году.

Начало концертов 12 февраля в 19.00, 13 февраля - в 18.00.