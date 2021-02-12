Под Воронежем сельчанин украл у собутыльника банковскую карту и расплачивался ею в магазинах

Фото из архива КП Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

60-летний житель села Желанное Аннинского района взял банковскую карту собутыльника и расплатился ею в магазинах. Пока хозяин увидел, что с его счета списываются деньги, «потерял» 6,5 тысяч рублей. И только потом заблокировал карту и обратился в полицию.

Как рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 12 февраля, стражи порядка запросили выписку по счету в финорганизации. Таким образом удалось установить магазины, в которых по карте (а она была бесконтактной) расплачивались. Злоумышленник через некоторое время был задержан. Оказалось, что они вместе с хозяином карты ранее распивали вместе спиртное. Он увидел, что пин-кода при расплате по карте вводить не надо и решил ею воспользоваться. За непродолжительное время он успел купить продукты питания и рыболовные принадлежности.

Подозреваемого задержали. В полиции он дал признательные показания. Часть приобретенного злоумышленником имущества изъята в ходе обыска.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 6 лет лишения свободы.