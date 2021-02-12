Для масштабного рок-фестиваля «Чернозем» в Воронеже возведут две сцены

Например, в 2018 году тогда еще тамбовский «Чернозем» собрал почти 40 тысяч зрителей Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Рок-фестиваль «Чернозем», как мы уже сообщали, переезжает из Тамбовской области в Воронежскую. «Самое душевное событие года», как называют его организаторы, в 2021 году пройдет с 13 по 15 августа в местном «Чернозем-парке» - это летняя фестивальная площадка рядом с ТРК Сити-парк «Град».

Стало известно, что если раньше территория фестиваля охватывала 15 гектаров, то теперь в три раза больше - 50. Планируется, что к концу лета под Воронежем возведут две сцены. Для гостей фестиваля будет организован палаточный лагерь со всеми удобствами и бесплатная автомобильная стоянка.

За пять лет на «Черноземе» выступили: ДДТ, Алиса, Сплин, Чайф, Кипелов, Ленинград, Чиж и Со, Пикник, Калинов мост, Мумий Тролль, Вадим Самойлов, КняZz, Крематорий, Ногу свело, Браво, Louna, Ария, Пилот, Brainstorm, Порнофильмы, Noize MC и многие другие.

Отметим, что в 2020 году рок-фестиваль «Чернозем» сорвался в Тамбовской области, несмотря на то, что в регионе разрешили проведение массовых мероприятий на открытом воздухе.

Позже арбитражный суд Тамбовской области оставил без движения иск организаторов «Чернозема» к региональному Роспотребнадзору.

В 2020 году планировали выступления Нуки, Алексея Горшенева с хитами группы «Кукрыниксы», Вячеслава Бутусова и ДДТ, «Эпидемии», Anacondaz, «Сплин» и некоторых других групп.

А, например, в 2018 году тогда еще тамбовский «Чернозем» собрал почти 40 тысяч зрителей.