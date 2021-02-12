Подробности смертельной аварии в Воронежской области: ранен еще один водитель

Все, что осталось от "семерки". Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Стали известны подробности смертельной аварии в Подгоренском районе. Напомним, ДТП случилось около семи утра на 287 километре дороги Белгород - Павловск. «Семерка», которой рулил 36-летний воронежец, выехала на встречную полосу и врезалась в автомобиль «Богдан-2111». Водитель «семерки» погиб на месте.

Как уточнили в региональном ГУ МВД, мужчина, руливший «Богданом», 54-летний житель Подгоренского района, тоже серьезно пострадал в аварии. Он получил травмы разной степени тяжести, потребовалась госпитализация.

Капот "Богдана" сильно разбит. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Водителя украинской машины отвезли в больницу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Всего 11 февраля в Воронежской области случилось 134 ДТП, из них 102 – в Воронеже, 26 – в районах, 6 – на федеральных трассах. В четырех авариях один человек погиб, четыре получили травмы. Пойманы 11 пьяных водителей. Еще 111 будут оштрафованы за проезд на красный свет.