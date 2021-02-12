В воронежском аэропорту остановили прилет и вылет самолетов из-за ледяного дождя

Предварительно ограничение продлится до 10:00 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

12 февраля рейс авиакомпании S7 из Москвы в Воронеж - отменен. Самолет должен был приземлиться в нашем регионе в 9:40. Не состоится вылет и в обратном направлении: в столицу борт S7 должен был вылететь в 10:15.

Как сообщили в пресс-службе международного аэропорта Воронеж имени Петра I, региональная воздушная гавань временно закрыта и на прилет, и на вылет по метеоусловиям. Речь идет о тумане, замерзающем дожде и гололед, которые с утра атаковали наш регион.

Предварительно ограничение продлится до 10:00. Однако рейс авиакомпании «Россия», который был намечен на 10:50 уже сдвинут на 12:50. Его пассажиры также должны отправиться в Москву.

- Все службы, включая функционирующие в здании аэровокзала, работают в обычном режиме, - отметили в пресс-службе воронежского аэропорта.

Ранее спасатели предупреждали воронежцев, что 11 февраля с 18:00 до 12 февраля 18:00 местами по Воронежской области ожидаются осадки в виде снега и дождя, гололед и порывы ветра 15-18 м/с.