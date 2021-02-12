Под Воронежем из колонии-поселения сбежал заключенный

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За побег из колонии-поселения в Борисоглебске судят 29-летнего заключенного. Мужчина из Калача был приговорен к 3 годом и 10 месяцам тюрьмы в 2018 году. Отбывал наказание в местной колонии № 9. За примерное поведение ему заменили в прошлом году наказание на колонию-поселение, и он решил воспользоваться ситуацией и махнуть на волю.

Как сообщили в Калачеевском райсуде 11 февраля, готовится к рассмотрению дело о побеге из мест лишения свободы (ч. 1 ст. 313 УК РФ), возбужденное в отношении фигуранта. Как было установлено, заключенный самовольно оставил колонию-поселение в начале июня 2020 года. В вечернее время суток он увидел, что за его действиями никто не наблюдает, и решил оставил место отбывания наказания.

Далеко ему уйти не удалось. Мужчину поймали на следующие сутки сотрудники ИК-9 на участке автодороги между селами Чигорак – Богана Борисоглебского района.

Теперь ему грозит либо лишение свободы на тот же срок, либо принудительные работы.