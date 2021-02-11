В Воронежской области более половины сделавших прививку от коронавируса - люди старше 60 лет

Около 55% жителей Воронежской области, поставивших прививки от инфекции COVID-19, составляют граждане старше 60 лет. Об этом 11 февраля сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В последний раз, 5 февраля, говорилось, что число привитых от коронавируса воронежцев составило 30 800 человек. В то же время была поставлена задача нарастить ежесуточный объем вакцинации на уровне не менее 10 тысяч человек.

Напомним, в регион поступило пока 63,5 тысячи вакцины от коронавируса. В области развернут 51 прививочный пункт, в составе которых действуют 82 прививочных кабинета.

На днях губернатор Воронежской области рассказал о болевых ощущениях после прививки от коронавируса.

Кроме того, чиновники пояснили, почему добровольная вакцинация для медиков становится обязательной.