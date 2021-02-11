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Спорт

Полузащитник воронежского «Факела» перешел в московский «Локомотив»

Однако игрок продолжит выступления за местный клуб на правах аренды до конца сезона
Олег ИВАНОВ
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Примечательно, что игрок пополнил состав нашей команды только летом 2020 года

Примечательно, что игрок пополнил состав нашей команды только летом 2020 года

Фото: с сайта ФК "Факел"

20-летний полузащитник воронежского «Факела» Андрей Никитин по окончании сезона переберется в московский «Локомотив». О переходе 11 февраля сообщили на официальных сайтах обеих команд.

Столичный клуб уже выкупил права на перспективного футболиста, однако сторонам удалось договориться, чтобы Андрей Никитин на правах аренды доиграл этот сезон в Воронеже. Примечательно, что игрок пополнил состав нашей команды только летом 2020 года.

- В воронежском клубе он стал одним из лучших футболистов Олимп-Первенства ФНЛ, подходящих под лимит на молодых игроков, - отмечают в пресс-службе «Факела».

Ранее стало известно, что губернатор Александр Гусев разрешил воронежскому клубу заполнять трибуны до 50% от вместимости арены.

Кроме того, в Воронеже на базе футбольной академии имени В.Г. Проскурина планируют собрать команду из девочек в возрасте 12-15 лет.