Полузащитник воронежского «Факела» перешел в московский «Локомотив»

Примечательно, что игрок пополнил состав нашей команды только летом 2020 года Фото: с сайта ФК "Факел"

20-летний полузащитник воронежского «Факела» Андрей Никитин по окончании сезона переберется в московский «Локомотив». О переходе 11 февраля сообщили на официальных сайтах обеих команд.

Столичный клуб уже выкупил права на перспективного футболиста, однако сторонам удалось договориться, чтобы Андрей Никитин на правах аренды доиграл этот сезон в Воронеже. Примечательно, что игрок пополнил состав нашей команды только летом 2020 года.

- В воронежском клубе он стал одним из лучших футболистов Олимп-Первенства ФНЛ, подходящих под лимит на молодых игроков, - отмечают в пресс-службе «Факела».

Ранее стало известно, что губернатор Александр Гусев разрешил воронежскому клубу заполнять трибуны до 50% от вместимости арены.

Кроме того, в Воронеже на базе футбольной академии имени В.Г. Проскурина планируют собрать команду из девочек в возрасте 12-15 лет.