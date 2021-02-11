На трассе в Воронежской области из-за трещины в радиаторе застрял грузовик

37-летний житель Кабардино-Балкарской Республики вез мебель в Саратов Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

На автомобильной дороге в Поворинском районе старший лейтенант полиции Александр Собинов и лейтенант полиции Александр Егоров заметили автомобиль «Газель» с включенной аварийной сигнализацией и без переднего бампера.

37-летний житель Кабардино-Балкарской Республики пояснил инспекторам, что вез мебель в Саратов. Внезапно из системы охлаждения вытек весь антифриз. Причиной поломки стала трещина в радиаторе. Мужчина находился на трассе около 2 часов, и никто из проезжавших мимо автомобилистов не останавливался.

Инспекторы взяли у водителя радиатор и отвезли его на станцию технического обслуживания, расположенную примерно в 10 километрах от места поломки. Мастера смогли запаять трещину. Полицейские также приобрели антифриз. Водителю вместе с инспекторами ДПС удалось установить радиатор на место. Автомобилист продолжил свой путь.