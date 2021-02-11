В Воронеже на базе академии «Факела» планируют собрать команду из девочек

В Воронеже на базе футбольной академии имени В.Г. Проскурина планируют собрать команду из девочек в возрасте 12-15 лет. Об этом стало известно 11 февраля во время совещания губернатора Александра Гусева и генерального директора футбольного клуба «Факел» Романа Асхабадзе.

В штате академии «Факела» - 12 новых тренеров, почти все они уже прошли обучение и получили лицензии. В результате просмотров в 2020 году отобрали 143 мальчика в 8 возрастных категориях. В будущую субботу пройдет очередной отбор.

Примерно в апреле будет рассмотрен вопрос о расширении инфраструктуры для подготовки большого числа детей.

Что касается Центрального стадиона профсоюзов, то на данный момент состояние футбольного поля и трибун здесь не соответствует требованиям. Первый во второй части сезона домашний матч «Факелу» предстоит сыграть 14 марта.

Кстати, губернатор разрешил клубу заполнять трибуны до 50% от вместимости арены.