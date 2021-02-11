Воронежский «Буран» проиграл в овертайме самарскому ЦСК ВВС

Только что Роман Дубинин забросил победную шайбу. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

Игра в Самаре началась для «Бурана» лучше некуда. Уже на первой минуте счет открыл Александр Чиглинцев, а на седьмой Александр Шипилов забросил вторую шайбу. Увы, это был последний успех «ураганных» в этой встрече.

Самарцы отыгрались еще в первом периоде. На восьмой минуте никто не помешал Булату Набиуллину спокойно «растрелять» ворота Захара Виноградова – 1:2. А на исходе 11-й Игорь Игнатушкин реализовал большинство – 2:2.

Дальше игра заметно поскучнела, и стало более понятно, почему обе команды находятся в подвале турнирной таблицы ВХЛ. «Зрелище» выдали такое, что впору было заснуть. Так и дотянули до овертайма.

В дополнительное время сначала Виноградов спас после выхода один на один. Но когда уже начиналась последняя минута овертайма бросок Никиты Михайлова подправил в ворота Роман Дубинин. 2:3 – про такой проигрыш говорят «антиволевой».

«Буран» в итоге разжился всего одним очком, всего в активе «ураганных» их стало 35. Воронежская команда пока по-прежнему занимает 24 место. Впереди у «ураганных» еще один выездной матч 13 февраля с тольяттинской «Ладой». Еще не так давно очень сильный клуб сейчас идет на 18 месте с 49 очками. Волжане еще имеют призрачные шансы на попадание в плей-офф, поэтому биться должны всерьез. Игра стартует в 16.00.