Хирург из Воронежской области пополнил список памяти, умерших от коронавируса медиков

Профессиональный стаж Александра Владимировича - 43 года Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В созданном медиками «Списке памяти» погибших от коронавируса коллег 11 февраля появилось имя Александра Антоньева - хирурга Бобровской районной больницы Воронежской области. Профессиональный стаж Александра Владимировича - 43 года. Официально сообщение о его смерти от COVID-19 пока не подтверждается.

Ранее в этом неофициальном перечне появилось имя Маргариты Талашко. Ей было 53 года. Она работала в Воронежской городской клинической поликлинике №7. Однако позже облздрав опроверг информацию о смерти от COVID-19 этой медсестры.

В списке также появлялись имена хирурга Нижнедевицкой районной больницы Василия Попова и его коллеги из Эртильской больницы Александра Махая.

Ранее ушел из жизни Сергей Чекмарев. Ему исполнилось 50 лет. Он занимал должность заместителя главврача по клинико-экспертной работе Бобровской райбольницы.

От коронавируса скончались 65-летний доцент Воронежского медуниверситета Сергей Пегусов, 55-летний врач-физиотерапевт областной клинической инфекционной больницы Сергей Пошукайлов и 74-летний хирург Давыдовской больницы Лискинского района Виталий Слепцов и многие другие.