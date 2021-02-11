В Воронеже накрыли банду, которая заработала на «отмывании» денег более 150 млн рублей

Чтобы «отмывать» деньги, лицензия не нужна: шесть жителей Воронежской области в возрасте от 26 до 35 лет помогали отдельным лицам и целым компаниям узаконить доход. Они использовали счета не менее десяти подконтрольных организаций - те, конечно, были «пустышками» и не работали в действительности. Счетами управляли удаленно.

Как правило, клиент перечислял нужную сумму на банковские счета указанных компаний под видом оплаты услуг или приобретения товаров. Затем участники группы снимали деньги в кассе банка или через банкомат. И вот уже «чистые» деньги за вычетом вознаграждения возвращаются клиенту.

За такое обслуживание участники группы заработали более 150 млн рублей. Представляете, какие суммы прошли через их руки? В итоге к «банкирам» нагрянули сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Воронежу совместно с коллегами из регионального УФСБ.

- Возбуждено уголовное дело по пунктами «а, б» части 2 статьи 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, в отношении других – подписка о невыезде и надлежащем подведении, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Во время обысков в квартирах и офисах задержанных воронежцев, были изъяты деньги, компьютеры и ноутбуки, носители электронной информации, мобильные телефоны, печати и штампы различных организаций, банковские карты и другие предметы. Каждому из участников группы грозит до семи лет тюрьмы.