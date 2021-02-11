Объявлены торги на отлов бродячих собак в трех районах Воронежа

Ловцам запрещается применять лекарства и технические приспособления, приводящие к увечьям или гибели животных Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронеже ищут подрядчика, который займется отловом бездомных собак. Предполагается, что животных будут забирать в течение трех дней с момента заявки. 11 февраля были объявлены сразу три аукциона на общую сумму 3,8 млн рублей.

В частности, заказчиком выступаем управа Железнодорожного района - максимальная сумма этого контракта 2 млн рублей. За договор с управой Центрального района предлагается 1 млн рублей. И с управой Ленинского района - 800 тысяч рублей.

Согласно техническому заданию, необходим отлов, животных без владельцев, и их транспортировка в приюты. Далее производится стерилизация, вакцинация, маркирование и дегельментизация. А после собак нужно вернуть на прежние места. Причем весь процесс сотруднику необходимо фиксировать на видеозапись.

Отлавливать будут и тех особей, у которые есть ошейник или учетный знак, но при этом они гуляют в общественных местах без хозяина. Однако владельцу должны сообщить о потерянном питомце. Вероятно, это возможно, только если на том же ошейнике указан номер телефона.

Ловцам запрещается применять лекарства и технические приспособления, приводящие к увечьям или гибели животных. При этом если животное не представляет опасности, его не должны забирать в присутствии детей.

А вот если у собаки уже есть неснимаемые или несмываемые метки - трогать ее не будут. Единственное исключение - она ведет себя агрессивно. При наличии достоверно установленных неизлечимых заболеваний особь умерщвляют.

Ранее в Воронеже следователи организовали проверку после того, как в СМИ появилась информация о нападении стаи бродячих собак на школьницу. ЧП произошло днем понедельника возле школы №67 по улице Циолковского в Левобережном районе.