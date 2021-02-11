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В Воронеже на левом берегу снова отключили отопление

Холодными стали батареи в пяти домах
Юрий КОЗЛОВ
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Без тепла жителям пяти домов Левобережного района придется оставаться еще, как минимум, полтора часа.

Без тепла жителям пяти домов Левобережного района придется оставаться еще, как минимум, полтора часа.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Левобережном районе пять домов остались без тепла. Об этом сообщили в пресс-службе УК «Пик Комфорт». Отопление вынуждены были отключить из-за аварии в районе дома № 3 на улице Калачеевской. Там в трубе образовалась течь. Ее сейчас чинят специалисты «Воронежтеплосети».

Отопления сейчас нет по следующим адресам:

Калачеевская, №№ 1 и 3;

Димитрова, 145;

Витебская, 2;

Чаплыгина, 3.

Коммунальщики обещают, что подачу тепла возобновят не позже 19.00.

Напомним, в ночь на понедельник, 8 февраля, из-за аварии на улице Добролюбова напротив администрации в сильный мороз лишились горячей воды и тепла жители 170 домов. В 103 из них коммунальные блага вернули днем 1 февраля, а жителям еще 67 пришлось оставаться без них до глубокой ночи. Проверку по факту этого масштабного отключения тепла проводит прокуратура. В компании «Квадра» обещали сделать перерасчет за отопление в квитанциях за февраль.

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