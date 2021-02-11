В Воронежской области будут судить пьяную автомобилистку, сбившую 15-летнего подростка на обочине

В Россошанский районный суд направлено уголовное дело в отношении 41-летней местной жительницы. Ее обвиняют в нарушении правил дорожного движения в состоянии опьянения. Из-за нее человек получил тяжкий вред здоровью. Но женщина так и не признала своей вины.

Все произошло 26 июля 2019 года примерно в 22:50. Та самая женщина за рулем «Рено Дастер» ехала со стороны села Лизиновка в направлении Россоши. В это время на обочине у края проезжей части стоял мотоцикл «Стелс Дельта 200». В него первым делом и влетела горе-автомобилистка.

Однако и после этого женщина продолжила движение, выехала окончательно на обочину и сбила подростка, которому на тот момент было 15 лет. После она сбежала с места ДТП и передала управление супругу, который в момент аварии был пассажиром. Мужчина повез пострадавшего мальчика в медучреждение, а обвиняемая женщина заняла в «Рено Дастер» место рядом с водителем.

- В результате ДТП ребенок получил серьезные травмы, среди которых перелом костей черепа, что квалифицируется как причинение тяжкого вреда здоровью. Медики в больнице, сделав анализ, выявили у женщины наличие алкогольного опьянения, - подчеркивают в полиции.