Сестра подозреваемого в убийстве воронежской учительницы не смогла комментировать его задержание

Сейчас обвиняемого увезли на проверку показаний на месте преступления Фото: Максим ГОРОХОВ

Сестра обвиняемого в зверском убийстве воронежской учительницы отказалась комментировать произошедшее. Юлия вышла на связь с корреспондентом «Комсомольской правды» сегодня, 11 февраля, но, извинившись, отказалась говорить о случившемся. При этом она не стала отрицать, что задержанный – ее брат.

– Извините, но я не могу ничего комментировать, – написала она.

Что касается ее брата, то сам мужчина не был на своей странице «Вконтакте» онлайн с начала 2020 года. Однако неожиданно, перед самым его задержанием, когда люди стали оставлять ему гневные послания, появились комментарии в его защиту. Их разместили с неизвестного аккаунта, который вскоре был удален. Возможно, что таким образом он сам или кто-то из его сторонников пытался хоть как-то пересилить волну людского возмущения. Результатов это не дало.

Аккаунт предполагаемого преступника открытый. В друзьях у него числятся 980 человек. Но все они «разношерстные», не связанные конкретными интересами. Причем люди из разных городов как России, так и Украины, Беларусии и даже Лондона.

Напомним, обвиняемый был задержан вне Воронежской области вчера, 10 февраля. Ночью его доставили в Следственное управление по региону. С ним уже был проведен допрос. Сейчас, как пояснили в СУ СКе, силовики проводят проверку показаний на месте. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Мужчине вменяют сейчас две статьи – убийство с разбоем (п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей (п. «в» ч.4 ст. 162 УК РФ).

Напомним, 47-летнюю Наталью Тушинскую зверски убили около половины восьмого вечера 2 февраля. Трагедия произошла возле остановки «Гостиница Спутник» на Московском проспекте. Криминалисты насчитали на теле 13 ножевых ран. Также с места преступления исчезла ее сумка и сотовый телефон. Это и стало основной версией, которую рассматривали правоохранители – преступник мог напасть для того, чтобы затем украсть имущество.