Оставшийся из-за коронавируса в Воронеже турист отсудил у туроператора 111 тысяч рублей

Добраться до Турции в этот раз горожанину не удалось Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

До того, как вирус COVID-19 прогремел на весь мир и была объявлена пандемия, воронежец планировал отдохнуть неделю в Турции. В 2020 году он заключил договор с кампанией «Натали-Трэвел» и оплатил 7-дневный отпуск. Полная стоимость тура составила 111 тысяч рублей.

Но санитарноэпидемиологическая обстановка в мире резко изменилась. Улететь не получилось. Мужчина, конечно, обратился в туристическое агентство с заявлением о расторжении договора и возврате денег. Тогда он еще не знал, что это дело доведет его до суда.

Оказалось, что 10 ноября 2020 года туроператор «Регион Туризм» гарантировал воронежцу возврат всех средств, но в виде.... переноса всей суммы на новую заявку в срок до 31 декабря 2021 года. При этом клиента об этоv не уведомили. В суде же горожанин настаивал на отказе от такой замены. И Коминтерновский районный суд встал на его сторону.

- В результате судебного разбирательства, доводы, указанные в исковом заявлении, подтвердились, исковые требования потребителя удовлетворены частично. С общества с ограниченной ответственностью «Регион Туризм» в пользу истца взысканы 111 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу, - сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.