Мужчина разбился после падения из многоэтажки на левом берегу Воронежа

Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

10 февраля примерно в 19:00 около одного из многоквартирных домов по улице Нижняя в Воронеже местные жители обнаружили тело мужчины. Оказалось, что это 37-летний местный житель. Предположительно воронежец выпал из окна панельного дома. На его теле были множественные повреждения.

- Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти, опрашиваются очевидцы, проводятся иные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «КП-Воронеж» в региональном СУ СКР.

Ранее стали известны подробности ЧП с девушкой, тело которой нашли прохожие под окнами многоэтажки на улице Шишкова. Как пояснили в следственном управлении СКР по Воронежской области, предположительно, она выпала с общего балкона 16 этажа.

Ужасная трагедия случилась и в микрорайоне Шилово: 20-летний студент выпал из окна многоэтажки и попал на коляску с полугодовалым малышом.