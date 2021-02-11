В Воронежской области мужчина спалил свой дом, а потом и чужой: погибли трое

От дома внутри практически ничего не осталось. Фото: предоставлено прокуратурой Воробьевского района.

В четверг, 11 февраля, около двух часов ночи в селе Краснополье Воробьевского района случился пожар, закончившийся страшной трагедией. Погибли три человека.

Контролем хода расследования ЧП занялась местная прокуратура. В этом ведомстве нам рассказали об обстоятельствах пожара.

- По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное курение 54-летнего мужчины, - рассказал прокурор Воробьевского района Александр Шахламазов. – Причем до этого он спалил свой дом, его чудом спасли. А теперь пришел в гости к 62-летнему мужчине и 54-летней женщине. Остался у них на ночь и устроил пожар. Дом был деревянным, вспыхнул очень быстро. Пожарные сработали оперативно, тем более, что сосед состоит в добровольной команде. Но никого спасти не удалось. Дом внутри выгорел полностью, его тлеющие остатки утром еще продолжали заливать.

Пламя не пожрало только стены. Фото: предоставлено прокуратурой Воробьевского района.

Пожарные сработали оперативно, но спасти никого не удалось Фото: предоставлено прокуратурой Воробьевского района.

Если предварительная версия, подтвердится, то, видимо, наказывать будет некого, так как виновник пожара погиб.