Воронежец только через 10 дней понял, что мошенник обманул его на полмиллиона рублей

35-летний воронежец поверил очередному мошеннику, которые представился «сотрудником службы безопасности банка». Горожанину сообщили о несанкционированном доступе к его банковскому счету. Затем мужчину переключили якобы на сотрудника полиции.

Последний рассказал, что личность мошенников уже установлена, но чтобы обезопасить деньги, необходимо проделать ряд операций. Воронежец доверился и рассказал персональные данные своей банковской карты и сообщил необходимые коды. В результате он потерял 522 тысячи рублей. Спустя только десять дней он решил проверить сохранность своих сбережений. Обнаружив нулевой остаток на счете, он обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело, но как скоро удастся найти преступников?