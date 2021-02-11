Директора воронежского ЧОПа с "мертвыми душами" обвиняют в покушении на мошенничество

В Воронеже 44-летнего директора ЧОПа обвиняют в покушении на мошенничество с использованием служебного положения, в особо крупном размере. По версии следствия, мужчина в августе 2019 года подал заявку на участие в аукционе по оказанию услуг охраны при праздновании Дня города. При этом директор скрыл от заказчика то обстоятельство, что у него нет необходимого штата охранников. При этом за свои «услуги» ЧОП по договору получил более 700 тысяч рублей. Обман обнаружился во время прокурорской проверки по поводу расходования бюджетных средств. Ее материалы послужили основанием для возбуждения уголовного дела.

- Обвиняемый полностью признал вину, - рассказали в прокуратуре Воронежа. - Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Воронежа. Санкцией вышеуказанной статьи предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы.