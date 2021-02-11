Воронежцы стали чаще выбирать один тариф для всей семьи

Фото — пресс-служба «Билайн»

Как рассказали в «Билайн», с 29 января по 31 марта 2021 года жители региона могут бесплатно объединить до 6 номеров в рамках одного тарифа этой линейки. Предложение действительно для тех, кто впервые подключает дополнительные номера к своему семейному тарифу.

Объединив в одном тарифе всех членов своей семьи или друзей, можно не волноваться, что у кого-то из близких не вовремя закончится интернет или кто-то из них останется без связи в сложной ситуации, забыв пополнить счет. Тарифы объединяют сразу все самые востребованные услуги и для семейного использования и все девайсы (от умных часов до планшета).

Среди таких услуг:

- пакеты минут и интернета;

- безлимитный интернет;

- безлимитные мессенджеры;

- доступ к «Билайн ТВ» для дома или мобильных устройств;

- домашний интернет

Объединив номера всех членов семьи в одном тарифе, можно управлять услугами, подключать или менять номера, оплачивать только один счет, а не несколько, как раньше. Сделать это можно всего в несколько кликов в мобильном приложении «Мой Билайн». Таким образом, единый счет делает расходы на связь всей семьи прозрачными, а управлять ими становится легче