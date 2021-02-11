Спасатели предупреждают жителей Воронежской области о гололеде и сильных порывах ветра

Непосредственно в Воронеже аномальных осадков не ожидается Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

11 февраля с 18:00 до 12 февраля 18:00 местами по Воронежской области ожидаются осадки в виде снега и дождя, гололед и порывы ветра 15-18 м/с. Доклад о неблагоприятных погодных условиях поступил от Воронежского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Спасатели просят принять во внимание данную информацию и по возможности скорректировать свои планы.

-При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам: «101» или «112», телефон доверия - 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов, - напоминают в ГУ МЧС по Воронежской области.

Ранее мы писали, что по прогнозам синоптиков, в Воронеже сначала потеплеет до +5, а потом похолодает до -17.

Однако 11 февраля непосредственно в Воронеже аномальных осадков не ожидается. Комбинаты благоустройства, как отметили в мэрии, продолжат обрабатывать дороги противогололедными реагентами по необходимости, а также вывозить снег. К типовым задачам в связи с дождем и потеплением добавятся также расчистка решеток ливнеприемников.