Жители Воронежской области смогут сами выбрать место под постройку

Управление Росреестра по Воронежской области сообщило о тестировании новой технологии по отображению на Публичной кадастровой карте пригодных для жилищного строительства территорий. Благодаря ей, жители региона смогут самостоятельно выбрать на сайте подходящий участок.

- Для расширенного поиска необходимо ввести символ «*» в строку поиска. Найти объект по кадастровому или условному номеру можно, выбрав «тип объектов» поиска – «Жилищное строительство». Там же, заполнив специальную форму, можно отправить обращение по конкретной территории в госорганы. Для этого нужно нажать на ссылку "Подать обращение" в информационном окне по конкретному объекту, - пояснили в управлении.

В Воронежской области, по словам руководителя управления Елены Перегудовой, выявлено 63 земельных участка площадью 600,08 га и 46 территорий площадью 390,5 га неэффективно используемых земель. Они пригодны для строительства жилья, но по каким-то причинам не используются.

- Информация об участках Воронежской области тоже появится на публичной кадастровой карте уже в ближайшее время. Там будут данные, в какой территориальной зоне они находятся, какие ограничения имеют, какая их категория и форма собственности. По этой информации можно будет оценить инвестиционную, коммерческую либо социальную привлекательность, – отметила Елена Перегудова.